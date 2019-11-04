Мария Бутина получила новый паспорт, так как прежний подло отобрало ФБР

Мария Бутина написала 2 ноября на своей страничке в соцсети Facebook, что получила новый паспорт. Прежний, как она объяснила, у нее отобрали в США.

Мария Бутина, отсидевшая срок в американской тюрьме, вернулась в Барнаул, где она родилась и выросла, 29 августа. «Кошмар закончился, не дай Бог такое испытать никому», — написала она.

И вот теперь она сообщила, что получила новый паспорт.

Я — снова полноценный гражданин России. Прежний российский внутренний паспорт был отобран и подло не возвращён мне сотрудниками ФБР. Видимо, они его сохранили с целью глумления, надругательств и дальнейших издевательств, — сообщила Мария Бутина.

Подписчики Марии, в основном, подбадривают ее: «Мы уверены, что ничего противоправного она не совершала», — говорят они. С возвращением ее поздравили, в том числе, весьма известные люди — например, политолог Глеб Павловский.

Мария Бутина в Барнауле , 2019 год. www.facebook.com/mvbutina

Бутину задержали в США в 2018 году. В апреле 2019 года ее приговорили к полутора годам лишения свободы.

Американцы пришли к выводу, что Бутина пыталась повлиять на главных спонсоров Республиканской партии для продвижения российских интересов, напоминает lenta.ru.

В ходе судебного процесса Мария пошла на сделку со следствием и подтвердила, что стремилась установить неофициальные контакты, в том числе через Национальную стрелковую ассоциацию США.