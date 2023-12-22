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Политика

Мария Бутина просит проверить "голую вечеринку" Ивлеевой на пропаганду нетрадиционных отношений

Депутат Госдумы обратилась в несколько министерств России с просьбой провести проверку вечеринки блогера Насти Ивлеевой, о чем сообщила в своем Telegram-канале.

Мария Бутина.
Мария Бутина.
Пресс-служба Первого канала.

Мария Бутина обратилась в МВД России, Роскомнадзор и Министерство культуры РФ. Она просит проверить и дать правовую оценку тому, что происходило в московском клубе «Mutabor».

По мнению депутата, "голая вечеринка" не соответствует закону о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, а также указу президента РФ «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

На вечеринке были Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита, Ксения Собчак, Джиган и другие.

Ранее мы рассказывали, что известно о "голой вечеринке" Ивлеевой и как на это отреагировали звезды.

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