Мария Бутина сильно похудела в американской тюрьме

Отмечается, что в настоящее время девушка весит 40 кг при росте 170 см.
«Она похудела приблизительно на 20 кг. Перед задержанием вес дочери был около 60 кг, теперь — 40 кг. При росте 170 см нынешнюю ситуацию нельзя назвать нормой», — уточнил Бутин. По его словам, это, в первую очередь, связано с пережитым Марией стрессом и скудным тюремным питанием.
Однако несмотря на такое состояние, она продолжает заниматься спортом, самообразованием.
Ранее в Федеральном бюро тюрем Соединённых Штатов подтвердили информацию о том, что срок заключения Марии Бутиной сократили. Она выйдет на свободу 25 октября.
26 апреля текущего года суд в США приговорил россиянку к 18 месяцам заключения за «сговор с целью незаконной работы на правительство России».