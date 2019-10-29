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Политика

«Счастливы, что дома». Мария Бутина вернулась в Барнаул

Мария Бутина, вернувшаяся в Россию после освобождения из американской тюрьмы, вместе с отцом Валерием Бутимым прилетела в Барнаул, в аэропорту ее встретили мама и бабушка, передает «РИА Новости».

Мария Бутина вернулась в Россию.
Мария Бутина вернулась в Россию.
Скан с видео gazeta.ru

Мария Бутина вместе с отцом прилетела в город утренним рейсом 05:11 из Шереметьево. До этого она несколько дней после возвращения в Россию провела в Москве. В аэропорту Барнаула девушку ждали родные, она поблагодарила всех встречающих ее и уехала.

Валерий Бутин сообщил, что встреча на родине прошла очень быстро.

«Мы счастливы, что дома, очень устали от такого внимания», — сказал он.

Ранее Мария рассказала, что попросила маму к своему возвращению приготовить пять куриц и купить бананов.

Бутина была арестована в США в июле 2018 года и осуждена за «сговор с целью работы на иностранное правительство» на 18 месяцев тюрьмы. После отбытия наказания она была депортирована в Россию. Самолет с ней приземлился в аэропорту «Шереметьево» в субботу 26 октября утром.

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