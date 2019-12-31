Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
31 декабря -9°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Мария Захарова обвинила США в том, что они «положили ноги на стол» мировой политики

США «положили ноги на стол» мировой политики, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в интервью РИА Новости.

Владимир Путин и Мария Захарова.
Владимир Путин и Мария Захарова.
kremlin.ru

Так она прокомментировала фото, которое опубликовал Белый дом по итогам визита в Вашингтон министра иностранных дел России Сергея Лаврова. На снимке президент США Дональд Трамп сидит за столом в Овальном кабинете, а Сергей Лавров стоит рядом с ним.

Отметим, что такое расположение участников встречи нетипично в протокольной практике.

«Мне кажется, многое вернулось к временам „дикого Запада“, о которых мы так много читали в средней школе. Сегодня мы видим, как традиционная сфера, в которой преобладали правила, традиции, формальности, в принципе в США ушла на совершенно второстепенный план», — заявила Захарова.

Она также отметила, что сейчас в США «все делается по-новому, упрощенно».

«Все заведено по принципу удобства. Почему я это сравниванию с ковбойскими временами? Вот удобно и функционально тогда было класть ноги на стол. Так и сегодня мы живем с США, которые положили ноги на мировой стол», — сказала Захарова.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость