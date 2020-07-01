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Политика

Маски, дистанция и малая медведица. Большой фоторепортаж с голосования по Конституции в Барнауле

Голосование по вопросу принятия пакета поправок в Конституцию РФ, проходит 1 июля на территории всей страны. В Барнауле, как и везде, для избирателей предприняты необходимые меры предосторожности. Как проходит голосование в условиях пандемии коронавируса — в фоторепортаже altapress.ru.

Голосование по поправкам к Конституции РФ в Барнауле.
Голосование по поправкам к Конституции РФ в Барнауле.
Анна Зайкова.

Напомним, возможность проголосовать по вопросу изменения Конституции жители Алтайского края имели с 25 июня. Таким правом, например, воспользовался губернатор Виктор Томенко, который сейчас работает в режиме самоизоляции.

Что же касается классического механизма голосования, когда граждане приходят на свои избирательные участки, то в эту процедуру были внесены коррективы, обусловленные объективной необходимостью — на пунктах для голосования использовались индивидуальные авторучки, были заготовлены антисептики и средства защиты.

Пандемия не отразилась на желании людей прийти на участки. К слову, на пунктах для голосования оказались не только известные персоны, но даже юная медведица Глаша, вызвавшая настоящий ажиотаж.

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