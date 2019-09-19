Массовое увольнение: главы городов и районов Крыма ушли в отставку

Он сам сделал соответствующее предложение руководству, объяснив это потребностью в формирования новой команды, пишет Газета.Ru.
«Все главы администраций написали соответствующие заявления в местные советы», — написал в публикации Аксенов.
Он добавил, что депутаты, которые придут в ближайшее время им на смену, смогут принять решения о сроках проведения конкурсов на замещение должностей глав администраций.
«Наступило время перемен», «В Симферопольском районе запущены процессы, механизмы решения проблем отработаны. Контакты и коммуникации налажены и дают жителям ощутимый результат. Вопросы все и всегда обсуждаются и решаются. Заменить руководство сейчас — значит затормозить всю работу на несколько месяцев», «Даже глав советов должны выбирать из мандатов люди! А не избранные депутаты», «Не с тех начали — надо было с судов. Всех судей, прокуроров, приставов разогнать к едрени фени. Новые не сразу заказы выполнять начнут. Может хоть какие-то дела справедливо рассудят», «Очередной передел. Шапито крымского разлива», — пишут комментаторы под постом.
Мэр Ялты Алексей Челпанов объяснил причину массового увольнения глав администраций полуострова — скоро будет проведен новый конкурс на должности ушедших чиновников, пишет РБК.
«Я также буду в нем <конкурсе> участвовать и представлю программу своей работы на следующие пять лет», — заявил мэр Ялты.
В Крыму насчитывается 11 городов, 14 районов и четыре городских поселения.