Массовое увольнение: главы городов и районов Крыма ушли в отставку

Он сам сделал соответствующее предложение руководству, объяснив это потребностью в формирования новой команды, пишет Газета.Ru.

Он добавил, что депутаты, которые придут в ближайшее время им на смену, смогут принять решения о сроках проведения конкурсов на замещение должностей глав администраций.

«Наступило время перемен», «В Симферопольском районе запущены процессы, механизмы решения проблем отработаны. Контакты и коммуникации налажены и дают жителям ощутимый результат. Вопросы все и всегда обсуждаются и решаются. Заменить руководство сейчас — значит затормозить всю работу на несколько месяцев», «Даже глав советов должны выбирать из мандатов люди! А не избранные депутаты», «Не с тех начали — надо было с судов. Всех судей, прокуроров, приставов разогнать к едрени фени. Новые не сразу заказы выполнять начнут. Может хоть какие-то дела справедливо рассудят», «Очередной передел. Шапито крымского разлива», — пишут комментаторы под постом.