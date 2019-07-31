Мать барнаульской чиновницы пожаловалась на низкую зарплату дочери

В Алтайском крайсовпрофе получили анонимную жалобу от матери сотрудницы администрации одного из районов Барнаула. Женщина сообщила, что зарплата ее дочери лишь немного превышает МРОТ, а обещанное в апреле 2019 повышение зарплаты ее не коснулось, пишет «Банкфакс».

По словам автора письма, она боится последствий для дочери, поэтому жалоба анонимная. Текст обращения опубликовал Telegram-канал «АБК на вас нет».

«Надбавка у моей дочери должна быть совсем небольшая, чуть больше 1,5 тысяч, но для нее это деньги! Она одна растит сына, а цены на все только растут. <…> Разве до нашего города краевые деньги не дошли?» — говорится в письме.

По словам председателя Алтайского крайсовпрофа Ивана Панова, организация сейчас изучает полученную жалобу.