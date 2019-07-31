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Политика

Мать барнаульской чиновницы пожаловалась на низкую зарплату дочери

В Алтайском крайсовпрофе получили анонимную жалобу от матери сотрудницы администрации одного из районов Барнаула. Женщина сообщила, что зарплата ее дочери лишь немного превышает МРОТ, а обещанное в апреле 2019 повышение зарплаты ее не коснулось, пишет «Банкфакс».

Документы. Бумаги.
Документы. Бумаги.
СС0

По словам автора письма, она боится последствий для дочери, поэтому жалоба анонимная. Текст обращения опубликовал Telegram-канал «АБК на вас нет».

«Надбавка у моей дочери должна быть совсем небольшая, чуть больше 1,5 тысяч, но для нее это деньги! Она одна растит сына, а цены на все только растут. <…> Разве до нашего города краевые деньги не дошли?» — говорится в письме.

По словам председателя Алтайского крайсовпрофа Ивана Панова, организация сейчас изучает полученную жалобу.

«Насколько мне известно, вопрос решается и, если глава города еще не подписал, то в ближайшее время подпишет распоряжение об увеличении заработной платы», — отметил он.

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