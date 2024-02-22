Мать расстреляного в Испании пилота завербовали зарубежные спецслужбы 15 лет назад

Предателей не будет уважать ни одна из сторон конфликта: ни враги, ни свои, считает отце погибшего. Мужчина уверен — таких людей «убирают» рано или поздно, указывает Газета.Ru.

Отец убитого пилота предположил — на предательство сына могла повлиять его мать. По словам мужчины, ее завербовали за границей 15 лет назад. Но какая именно страна за этим стоит, не пояснил.

Что произошло

Кузьминов служил в Приморье. Впоследствии установил связь с украинской разведкой. Оказавшись в зоне боевых действий, он перегнал Ми-8 в Харьковскую область с аэродрома в Курске. При этом на борту вертолета находились секретные документы, представляющие государственную тайну.

Кроме Кузьминова, на борту находились два члена экипажа, которых, по заявлению украинской разведки, убили из-за оказанного сопротивления. Один из погибших — выпускник Алтайской летной школы Никита Кирьянов. Он погиб.

После побега российский летчик выступил на пресс-конференции в Киеве. Мужчина рассказал, что маршрут Ми-8 был согласован, а летел он на очень маленькой высоте в режиме радиомолчания.

При пересечении границы по нему открыли огонь, рассказывал Максим Кузьминов. Его ранили в ногу, но он смог долететь до пункта назначения.

В обмен получил гарантии безопасности, новые документы, а также денежное вознаграждение.

Расстрел

А 13 февраля сосед по особняку в Испании нашел мужчину, российского летчика Максима Кузьминова. Он в сентябре 2023 года угнал вертолет Ми-8 ВС РФ на Украину.

Сначала полиция рассматривала случившееся как месть — пострадавший получил несколько пулевых ранений. Потом автомобиль, из которого стреляли, проехал по телу.

Местные полицейские назначили дополнительное расследование для установления личности убитого мужчины. Дело в том, что СМИ писали о теле, которое принадлежало 33-летнему украинцу. А Кузьминову — 28 лет. Источники EFE утверждают, что этот вывод основан на найденных при нем документах, которые, по их словам, «не соответствуют действительности».

Однако Смерть Кузьминова подтвердило Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины.

По сообщению представителей украинских разведслужб, летчик предпочел Испанию Украине. К нему приехала бывшая возлюбленная.

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