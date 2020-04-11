Матвиенко допустила изменение законов с учетом уроков форс-мажора Covid-19

Сенаторы, по словам Матвиенко, должны будут провести ревизию законов «с учетом испытаний в нынешних форс-мажорных условиях и подготовит предложения по его совершенствованию».

«Сенаторам дано поручение мониторить, оценивать, анализировать то, как регионы проходят через режим ограничительных мер, удаленку, цифровизацию общения с государством и так далее», — заявила Матвиенко.

Некоторые сферы требуют серьезных законодательных изменений, пишет bfm.ru. Так, по словам Матвиенко, необходимо оформить правовой статус дистанционного образования.

«Пандемия коронавируса дала импульс движению к формированию системы школьного и вузовского образования, органично сочетающего как традиционные, так и дистанционные, цифровые технологии обучения. Будущее именно за такой системой. А она требует более точного правового, законодательного оформления уже в ближайшее время», — цитирует РИА Новости блог Матвиенко.