Матвиенко предложила проводить дальнейшие выборы в несколько дней. Инциденты

«Хочу отметить отличную организацию процесса голосования. Надо сказать, что все продумано до деталей, чтобы удобно было гражданам, чтобы волеизъявление граждан проходило абсолютно безопасно. Можно сегодня уже утверждать, что решение о проведении голосования в течение нескольких дней себя оправдало. Такая практика используется в целом ряде государств, надо подумать, может быть, нам тоже и впредь использовать эту возможность», — сказала Матвиенко.