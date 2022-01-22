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Политика

Мединский и Козак покинут свои посты в правительстве РФ

Дмитрий Козак, который курирует в правительстве топливно-энергетический комплекс, промышленность и розницу, а также министр культуры Владимир Мединский, покинут свои посты, сообщил РБК.

Владимир Мединский.
Владимир Мединский.
Анна Зайкова, altapress.ru

Эту информацию подтвердили изданию несколько источников в правительстве и бизнесе.

Кто будет новым вице-премьером по промышленности и энергетике пока не известно. Козак же может перейти на работу в администрацию президента.

Слева направо: помощник Президента Игорь Левитин, Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Козак, Министр финансов Антон Силуанов и Министр образования и науки Дмитрий Ливанов (за столом)
Слева направо: помощник Президента Игорь Левитин, Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Козак, Министр финансов Антон Силуанов и Министр образования и науки Дмитрий Ливанов (за столом)
kremlin.ru

Мединский возглавил Минкультуры в 2012 году, когда свое правительство в первый раз сформировал премьер Дмитрий Медведев. В 2018 году Медведев, формируя новый кабинет, вновь предложил Мединскому должность министра культуры.

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