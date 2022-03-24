Мединский заявил, что на кону существование России

Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что Россия столкнулась с угрозой своему существованию.

Об этом он заявил на заседании межведомственной комиссии по историческому просвещению.

«На кону сегодня само существование России», — цитирует политика РИА «Новости»

По мнению Мединского, сейчас коллективный Запад подталкивает страну к разрушению политической системы и распаду.

Ранее санкционное давление прокомментировал президент России Владимир Путин. Он заявил, что Россия сможет преодолеть все сложности, станет сильнее и более независимой.

При этом он отметил комплексный характер угроз, с которыми столкнулась страна, пишет «Лента».