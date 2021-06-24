Медведь и мед. Из-за чего главы государств Европы отказываются от встречи с Путиным

Руководители еще нескольких стран отказались от участия в саммите с главой России Владимиром Путиным, пишет РБК.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что не будет участвовать в саммите Россия — ЕС, если он пройдет в формате встречи Владимира Путина с главами 27 членов Евросоюза.

Он сказал, что не имеет ничего против встречи Путина с главой Европейского совета Шарлем Мишелем и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. «Но сам я в этой встрече принимать участие не буду», — добавил он.

Рютте уточнил, что его нежелание участвовать в саммите связано с делом о падении в Донбассе самолета «Малайзийских авиалиний» в 2014 году. В результате катастрофы погибли 192 гражданина Нидерландов. По версии международной следственной группы, к этому делу причастны несколько человек, которые в настоящее время находятся в России. В Москве выводы следствия считают преждевременными.

Помимо Нидерландов против саммита с участием Путина также высказались руководители Литвы и Латвии. Так, например, президент Литвы Гитанас Науседа назвал возможный саммит «попыткой обезопасить банку с медом, вступив в контакт с медведем».

Накануне британская газета Financial Times сообщила о том, что идею первого за семь лет саммита Россия — ЕС предложила канцлер Германии Ангела Меркель. Он посчитала, что Евросоюзу стоит пойти на контакт с Россией после того, как Путин провел переговоры с американским президентом Джо Байденом в Женеве.