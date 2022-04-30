Медведев анонсировал принятие закона о пребывании в России иностранцев

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил: в ближайшее время будет принят новый закон, призванный регулировать въезд, пребывание и выезд иностранцев. Необходимо провести анализ действующих международных договоров и оценить их соответствие законопроекту, пишут РИА «Новости».
Дмитрий Медведев.
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По словам Медведева, работа над законопроектом активно ведется, однако массив законодательства достаточно «пестрый», требует внимательного отношения.
«В нынешних условиях, видимо, есть смысл воздержаться от заключения новых соглашений, если они не продиктованы насущной необходимостью», — посоветовал он.