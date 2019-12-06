Медведев дал ряд поручений по итогам приема граждан

По итогам приема Медведев дал поручение губернатору Московской области Андрею Воробьеву и министру просвещения Ольге Васильевой проработать вопрос организации и развития инклюзивного образования. Речь, в частности, шла об этой проблеме в подмосковном Дмитрове. «Во-первых, такие школы нужны по всей стране. Просто чтобы люди не думали, что речь идет о конкретной ситуации, связанной с конкретной семьей, конкретным ребенком, но таких ситуаций много, вы сами знаете. И это образование для ребенка, у которого есть проблемы со здоровьем, оно все-таки должно быть полноценным», — сказал он. В Дмитрове, в частности, уже есть планы создать подобную школу.

Также было принято решение о модернизации закона о жилье для детей-сирот. Эта тема в ближайшее время будет обсуждаться на совещании в Правительстве. Медведев высказал мнение, что следует «посмотреть на какие-то более гибкие возможности, более гибкие инструменты» в данном вопросе. «Где-то это, может быть, региону удобно и деньги давать, чтобы этими деньгами можно распорядиться, но тогда, откровенно сказать — я сразу мыслю вслух — государство должно за этими деньгами контроль установить, потому что люди же все тоже разные», — сказал Председатель Партии.

В числе вопросов была и установка знаков о дорожных камерах фото- и видеофиксации, а также изменение нештрафуемого порога превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч. По данным темам, сообщил Медведев, поручения будут даны профильным членам Правительства. «Я такое поручение дам, у нас есть комиссия, которая этим занимается, ее коллега (вице-премьер Максим Акимов — прим. ER.RU) возглавляет, и, естественно, министру внутренних дел (Владимиру Колокольцеву — прим. ER.RU), чтобы они позанимались», — сказал Председатель Партии, обратив внимание на важность «разумной» установки знаков, указывающих на наличие дорожных камер. Относительно снижения нештрафуемого порога превышения скорости Медведев сказал, что данный вопрос будет проанализирован. «Я пока не предрешаю окончательного подхода, но как человек, который тоже за рулем сидит, во всяком случае, иногда, могу сказать, что по моим ощущениям, эти 10 км/ч очень часто на машине „не ловятся“, в том числе и самим водителем», — отметил он, пообещав разобраться в вопросе.

Была также озвучена волнующая многих родителей тема потребления детьми жевательных смесей с никотином. Данный вопрос государству необходимо регулировать, согласился Медведев, не исключив полного запрета на торговлю такого рода товарами. «В современных государствах просто так это не должны отдавать на откуп торговле», — подчеркнул он. По его словам, в этой сфере должно быть регулирование, «особенно для детей».

Жительница дачного поселка, прилегающего к деревне Марушкино в Новой Москве, попросила помочь с газификацией населенного пункта и СНТ. Поручение о том, чтобы в ближайшее время завершить все необходимые работы Медведев дал главе «Газпрома» Алексею Миллеру, выразив уверенность в скором положительном разрешении вопроса. «Здесь, я думаю, есть шансы помочь, с учетом того, что там все-таки стройка идет, и магистраль прокладывается», — сказал Председатель «Единой России».

Как отметила, подводя итоги Недели приемов, заместитель секретаря Генсовета Партии Ольга Баталина, всего за неделю было рассмотрено 375 тысяч обращений. «Общественные приемные „Единой России“ ведут постоянный прием граждан. Накануне Дня рождения Партии проходит общероссийская Неделя приемов, когда открываются дополнительные точки приемов. В этом году их было больше 33 тысяч по всей стране. Действовали и 2 615 местных приемных, и 85 региональных приемных, и, конечно, Центральная общественная приемная Председателя Партии в Москве», — рассказала Баталина.

По ее словам, большая часть проблем была решена в ходе самой Недели приемов. «Это проблемы, связанные с трудоустройством, оформлением самых разных льгот, пособий, защитой прав. Значительную часть проблем мы взяли в работу. На все вопросы будет дан ответ с максимальной проработкой и готовностью помочь», — подчеркнула заместитель секретаря Генсовета «Единой России».