Медведев назвал Киев оккупированным русским городом

Медведев написал, что территория нынешней Украины - "земля Санникова, основанная Лениным".
"Украинская хунта все время талдычит, что условием переговоров является выход на какие-то их границы 1991 года. Это границы областей России и когда-то губерний Российской империи, а не мифической Украины", — написал Медведев в Telegram-канале.
Кроме того, Киев он назвал русским городом.
"Была недолго и исчезла с карты. Нету такой земли. Что бы там ни думали на Западе и в оккупированном русском городе Киеве", — написал Медведев.