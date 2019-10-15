«Вранье это». Медведева возмутили манипуляции со статистикой в регионах

Такое заявление Дмитрий Медведев сделал на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам, где шла речь о неточной статистике причин смертности в субъектах РФ.
По словам Медведева, цифры по смертности скрывались, а показатели менялись, потому что указывали другие причины смертности.
«Вот этого быть не должно, вранье это необходимо прекращать. Если в дальнейшем кто-то будет пойман на манипуляции статистикой, последствия будут весьма и весьма неприятные», — сказал Медведев.
Кроме того, премьер-министр подчеркнул, что в случае обнаружения таких случаев, в отношении региональных руководителей и тех, кто отвечает за отчетность по здравоохранению в регионах, будут применяться соответствующие меры наказания.