«Вранье это». Медведева возмутили манипуляции со статистикой в регионах

Дмитрий Медведев заявил, что регионы не должны манипулировать статистикой смертности и «подгонять» показатели, сообщает ТАСС. «Вранье это необходимо прекращать» — считает премьер-министр.

Такое заявление Дмитрий Медведев сделал на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам, где шла речь о неточной статистике причин смертности в субъектах РФ.

По словам Медведева, цифры по смертности скрывались, а показатели менялись, потому что указывали другие причины смертности.

«Вот этого быть не должно, вранье это необходимо прекращать. Если в дальнейшем кто-то будет пойман на манипуляции статистикой, последствия будут весьма и весьма неприятные», — сказал Медведев.

Кроме того, премьер-министр подчеркнул, что в случае обнаружения таких случаев, в отношении региональных руководителей и тех, кто отвечает за отчетность по здравоохранению в регионах, будут применяться соответствующие меры наказания.