Медведев похвалил единороссов за «омоложение»

По словам премьер-министра, в партийных праймериз участвовали много молодых людей. Об этом Медведев заявил 26 мая в ходе встречи с представителями региональных оргкомитетов по итогам единого дня предварительного голосования.

«Хочу отметить, что на этом предварительном голосовании, как обычно, участвовало много наших товарищей, наших кандидатов, но отрадно то, что практически около 40% — это молодежь в возрасте до 35 лет», — подчеркнул лидер «Единой России».