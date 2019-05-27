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Политика

Медведев похвалил единороссов за «омоложение»

Глава российского правительства и председатель политической партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев выразил удовлетворение тем, что в ее составе обновляются кадры, сообщает ТАСС.

Премьер-министр Дмитрий Медведев.
Премьер-министр Дмитрий Медведев.
kremlin.ru

По словам премьер-министра, в партийных праймериз участвовали много молодых людей. Об этом Медведев заявил 26 мая в ходе встречи с представителями региональных оргкомитетов по итогам единого дня предварительного голосования.

«Хочу отметить, что на этом предварительном голосовании, как обычно, участвовало много наших товарищей, наших кандидатов, но отрадно то, что практически около 40% — это молодежь в возрасте до 35 лет», — подчеркнул лидер «Единой России».

«Омоложение» партийных рядов крайне важно для того, чтобы «Единая Россия» занимала «устойчивое положение в политической жизни» России, отметил премьер, пишет polit.ru.

«А мы все этого хотим», — подытожил Медведев.

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