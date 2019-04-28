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Политика

Для российских школ и детсадов разработают «семейный график»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что до 1 июля 2019 года Минпросвещения, Минкультуры и Минздраву необходимо представить предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов. Об этом сообщает ТАСС.

Дмитрий Медведев в Госдуме 17 апреля 2019 года.
Дмитрий Медведев в Госдуме 17 апреля 2019 года.
government.ru/news/36422

«Проанализируйте практику регионов по установлению режимов работы детских дошкольных учреждений и школьных учреждений по „семейному графику“. Внесите в правительство предложения по внесению изменений в законодательство в целях совершенствования графиков работы указанных учреждений», — говорится в документе, опубликованном на сайте кабмина.

Таким образом планируется сделать режим работы более гибким и позволяющим родителям забирать детей из школ и детских садов в более удобное время.

Кроме того, Дмитрий Медведев поручил высшим должностным лицам регионов до 31 мая проанализировать графики работы учреждений здравоохранения, образования, соцобслуживания, культуры и по результатам общественного обсуждения принять «исчерпывающие меры, направленные на обеспечение работы указанных учреждений по „семейному графику“».

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