Для российских школ и детсадов разработают «семейный график»

«Проанализируйте практику регионов по установлению режимов работы детских дошкольных учреждений и школьных учреждений по „семейному графику“. Внесите в правительство предложения по внесению изменений в законодательство в целях совершенствования графиков работы указанных учреждений», — говорится в документе, опубликованном на сайте кабмина.
Таким образом планируется сделать режим работы более гибким и позволяющим родителям забирать детей из школ и детских садов в более удобное время.
Кроме того, Дмитрий Медведев поручил высшим должностным лицам регионов до 31 мая проанализировать графики работы учреждений здравоохранения, образования, соцобслуживания, культуры и по результатам общественного обсуждения принять «исчерпывающие меры, направленные на обеспечение работы указанных учреждений по „семейному графику“».