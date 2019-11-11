Медведев рассказал, что светит министрам и губернаторам за срыв нацпроектов

Медведев также подчеркнул, что отвечать за результаты будут не только губернаторы, но и члены кабинета министров, кураторы отдельных нацпроектов. Он подчеркнул, что в настоящее время есть серьезная угроза срыва как минимум трех нацпроектов. Это поддержка экспорта, занятость и малый бизнес.
Особое внимание будет уделено ситуациям, когда бюджетные деньги на исполнение программ есть и они поступили в регионы, но расходуются слишком медленно.
В качестве примера он привел тему кредитования малого бизнеса. Из запланированного объема выданных кредитов в сумме 1 трлн рублей по данным на 29 октября заключено соглашений на 305 млрд рублей.
Впрочем, ради справедливости, Медведев отметил, что неисполнение нацпроекта может быть связано и с внешними, макроэкономическим причинами. Например, санкции со стороны Запада отрицательно влияют на реализацию планов по экспортным операциям.