Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил в своем Telegram-канале , что Россия не будет закрываться от мира, в том числе в области культуры.

Медведев отметил, что у России насыщенная повестка со странами СНГ, БРИКС, Латинской Америки и Африки, где миллиарды адекватно настроенных людей «ценят, любят и ждут» россиян.

«Россия не будет в отместку идиотам закрываться от мира <…> А представителям вырождающегося европейского истеблишмента рекомендую все-таки посмотреть фильм „Александр Невский“ и послушать финальную кантату. Поможет лучше понять: не злите русских, верните чужое, дабы в итоге снова не оказаться подо льдом Чудского озера», — подчеркнул он.

Медведев также указал, что запрет на русскую культуру — это сегодня «актуальный западный тренд».

«Сколько политических имбецилов и убогих диванных русофобов упражняется на эту тему! На конкретных примерах этого останавливаться не буду, это медицинская проблема», — написал он.

Ледовое побоище. Б., кар. Роберт Хайрулинов

«Есть известный фильм Сергея Эйзенштейна „Александр Невский“. Масштабное произведение, снятое в эстетике большого советского кино. Выдающаяся режиссерская, актерская и операторская работа. И, безусловно, гениальная музыка Сергея Прокофьева. Поймал себя на мысли, что этот шедевр полностью попадает в категорию, подлежащую „забаниванию“ на Западе. Русский фильм про войну? Да, про сражение с „цивилизованными европейцами“ из Ливонского ордена. Русские бьют немцев? Еще как! Русские славят оружие? Конечно, „кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет“. Все основания для запрета!» — напомнил Медведев.

Он подчеркнул, что арест в Европе российских предметов культуры — это хороший урок всему миру на будущее.