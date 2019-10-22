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22 октября
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Политика

Медведев считает, что в российской экономике все хорошо

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что основные показатели российской экономики растут и в целом с ней все в порядке. Таким кратким экономическим обзором он удивил участником консультативного совета по иностранным инвестициям.

Дмитрий Медведев в Госдуме 17 апреля 2019 года.
Дмитрий Медведев в Госдуме 17 апреля 2019 года.
government.ru/news/36422

«У нас увеличивается объем промышленного производства, растет товарооборот, макроэкономические показатели находятся на очень хорошем уровне», — цитирует премьер-министра «Политика сегодня».

Но больше всего Медведев рад тому, что интерес к России у иностранных инвесторов не пропадает. Наоборот, за последние несколько лет он вырос в полтора раза.

Критики тут же нашлись. Известный российский экономист Михаил Делягин публично высказался в том смысле, что Дмитрий Медведев совсем оторвался от действительности и не видит того, что многие российские регионы живут в кромешной бедности.

«Мне в связи с этим на ум приходит цитата из фильма „Кин-дза-дза!“: „Правительство живёт на другой планете, дорогой“. И это похоже на правду. Господин Медведев уже давно производит впечатление какого-то инопланетного существа», — разразился злой шуткой Делягин.

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