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Политика

Медведев упрекнул единороссов в чванстве и натравил на них журналистов

Глава правительства России и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев недоволен работой партии, которую возглавляет. В статье для «Известий» он пишет, что в стране на слуху единороссы, которые «не стесняется демонстрировать чванство и хамство вопреки всем принятым в нашем уставе этическим нормам».

Дмитрий Медведев в Госдуме 17 апреля 2019 года.
Дмитрий Медведев в Госдуме 17 апреля 2019 года.
government.ru/news/36422

«Слабым» членам партии Медведев напомнил о том, что у их работы есть внешние контролеры — блогеры и гражданские активисты. «Нужно учиться общаться и сотрудничать с ними. Полагаю, будет правильно, если „Единая Россия“ поддержит тех, кто занимается журналистскими расследованиями», — заявил Медведев.

Он заявил, что для перемен нужно выстроить систему мониторинга выполнения нацпроектов, которые инициировала «Единая Россия». Также наладить систему обратной связи и научиться работать с некоммерческими организациями.

Лидер партии процитировал создателя современного Сингапура Ли Куан Ю, который говорил, что добивался голосов избирателей не подарками, а делами: созданием рабочих мест, строительством школ, больниц, общественных центров, домов.

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