Медведев уволил главного синоптика страны

Яковенко возглавлял ведомство с сентября 2017 года, до этого в течение трех лет он был заместителем руководителя Росгидромета.

Официальная формулировка увольнения— по собственному желанию. Однако, по мнению экспертов, отставка Яковенко была неизбежной после критики работы Росгидромета на совещании у президента РФ Владимира Путина, где он говорил ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке.

Путину доложили, что последствий из-за паводков в регионах Дальнего Востока можно было бы избежать, если бы Росгидромет вовремя донес МЧС информацию о прогнозе погоды там, пишет Znak.

Справка

Росгидрометнаходится в ведении Минприроды РФ. В его ведении — мониторинг окружающей среды и ее загрязнения, а также государственный надзор за проведением работ по активному воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы.