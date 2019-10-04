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Политика

Медведев уволил главного синоптика страны

Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил от должности главу Росгидромета Максима Яковенко. Распоряжение опубликовано на сайте кабмина, пишет ТАСС.

Голубь в луже.
Голубь в луже.
Михаил Хаустов

Яковенко возглавлял ведомство с сентября 2017 года, до этого в течение трех лет он был заместителем руководителя Росгидромета.

Официальная формулировка увольнения— по собственному желанию. Однако, по мнению экспертов, отставка Яковенко была неизбежной после критики работы Росгидромета на совещании у президента РФ Владимира Путина, где он говорил ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке.

Путину доложили, что последствий из-за паводков в регионах Дальнего Востока можно было бы избежать, если бы Росгидромет вовремя донес МЧС информацию о прогнозе погоды там, пишет Znak.

Справка

Росгидрометнаходится в ведении Минприроды РФ. В его ведении — мониторинг окружающей среды и ее загрязнения, а также государственный надзор за проведением работ по активному воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы.

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