Медведев возглавил комиссию Совбеза по защите от новых инфекций

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о формировании комиссии Совета Безопасности России по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций.

Председателем комиссии назначен зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

В состав комиссии войдут 23 человека, среди них главы Минздрава, Минобрнауки, Минпромторга, заместители глав Минобороны и МЧС, президент Российской академии наук, руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), глава Роспотребнадзора, ректор МГУ и другие.

В обязанности комиссии будут входить оценка внутренних и внешних угроз, связанных с распространением инфекционных заболеваний, изучение механизмов возникновения новых болезней, мониторинг распространения заболеваний, а также анализ и оценка состояния населения России с помощью результатов научных исследований.

Кроме того, комиссия будет составлять рекомендации по улучшению мер безопасности для защиты населения от новых инфекций.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.