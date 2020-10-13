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Политика

Медведев возглавил комиссию Совбеза по защите от новых инфекций

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о формировании комиссии Совета Безопасности России по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций.

Дмитрий Медведев в центре вирусологии "Вектор".
Дмитрий Медведев в центре вирусологии "Вектор".
government.ru

Председателем комиссии назначен зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

В состав комиссии войдут 23 человека, среди них главы Минздрава, Минобрнауки, Минпромторга, заместители глав Минобороны и МЧС, президент Российской академии наук, руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), глава Роспотребнадзора, ректор МГУ и другие.

В обязанности комиссии будут входить оценка внутренних и внешних угроз, связанных с распространением инфекционных заболеваний, изучение механизмов возникновения новых болезней, мониторинг распространения заболеваний, а также анализ и оценка состояния населения России с помощью результатов научных исследований.

Кроме того, комиссия будет составлять рекомендации по улучшению мер безопасности для защиты населения от новых инфекций.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

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