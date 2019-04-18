Медведев запретил экспорт нефти на Украину

«Несколько дней назад кабинет министров Украины предпринял очередной недружественный шаг в отношении нашей страны, расширил список запрещенных для импорта на территорию Украины российских товаров. В этих условиях мы вынуждены свои интересы защищать и принять ответные меры: я подписал постановление правительства на эту тему», — сказал он.
Дмитрий Медведев отметил, что в России устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов, а также определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить только на основании отдельных разрешений, сообщают «Известия».
Кроме того, расширят запрет на ввоз в Россию ряда украинских товаров. Среди них продукция машиностроения, легкой промышленности и металлообработки.