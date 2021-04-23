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Политика

Медведев заявил о холодной войне между США и Россией

Отношения между Россией и США в последние годы вернулись к состоянию холодной войны, об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, сообщает РИА Новости.

Дмитрий Медведев.
Дмитрий Медведев.
government.ru

«За последние годы отношения России и США фактически перешли от соперничества к конфронтации, по сути — вернулись в эпоху холодной войны. Санкционное давление, угрозы, конфликтное противоборство, защита своих эгоистических интересов — все это ввергает мир в состояние перманентной нестабильности», — сказал Медведев.

Зампредседателя Совбеза добавил, что Россия, как и в прошлом Советский Союз, «догоняет» США по уровню угроз, пишет Lenta.ru. Он привел в пример Карибский кризис 1962 года, когда стратегические наступательные вооружения на Кубе были размещены в качестве ответа Вашингтону.

В рамках того кризиса проявились два основных аспекта. Первый из них — не только появление ракет у американского побережья, но и демонстрация того, что СССР может в кратчайшие сроки развернуть военные базы в любой точке мира.

Второй момент — это то, что ситуация, находящаяся «в пяти минутах от войны», была разрешена обоюдными уступками двух лидеров сверхдержав, которые «признали мудрость компромисса». Они общались напрямую или нет, однако между Советским Союзом и США был равноправный диалог, в котором не звучали угрозы и ультиматумы, заключил Медведев.

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