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Политика

Медведв осадил спикера Госдумы, который хотел внести поправки в Конституцию

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил расширить полномочия думы — допустить нижнюю палату парламента к формированию правительства. Для этого, по его словам, необходимо внести изменения в Конституцию. Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что необходимости в таких поправках сегодня нет, пишет РБК.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
duma.gov.ru

Володин выступил со своей инициативой 6 апреля. Соответствующее сообщение появилось на сайте нижней палаты парламента. В нем спикер указывал, что, по его мнению, «было бы правильно», если бы Дума «как минимум участвовала в консультациях» при назначении членов кабинета министров. Сейчас в этом процессе депутаты только дают согласие президенту на назначение главы правительства.​

В Кремле в ответ на просьбу журналистов прокомментировать эту идею заявили, что с ним пока не ознакомились. «Это новое предложение», — утверждал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В свою очередь Дмитрий Медведев, председатель правительства, сказал, что в изменениях в Конституции сейчас нет необходимости, хотя в целом они возможны. Конституцию он назвал ​"инструментом, который рассчитан на длительную перспективу в условиях стабильно развивающейся страны".

«В то же время общество и политическая система развиваются, и это может вызвать вопросы о донастройке функционирования отдельных институтов власти. Это совершенно нормально», — добавил премьер. При этом любые подобные изменения «обязательно должны пройти стадию обсуждения как на экспертном уровне, так и в самих структурах власти», уверен Медведев.

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