Меланью Трамп высмеяли за костюм рабовладельца

Наряд, в котором жена президента США Меланья Трамп отправилась в Кению, вызвала насмешки в сети. Ее белоснежная рубашка и пробковый шлем стали поводом окрестить этот костюм колонизаторским и рабовладельческим, пишет РИА Новости.

из открытых источников в интернете

Во время поездки первая леди побывала в Фонде охраны дикой природы Девида Шелдрика (DSWT) и заехала в детский дом.

Мэтт Каротенуто,

профессор африканской истории:

Это все равно, что появиться на собрании афроамериканских производителей хлопка в форме солдата Конфедерации. Исторический контекст имеет значение Слоны, сиротки и даже колониальный шлем — тройное попадание Меланьи Трамп по стереотипам.

В ответ сама Меланья заявила, что ее надо оценивать не по нарядам, а по поступкам.