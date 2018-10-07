Меланью Трамп высмеяли за костюм рабовладельца

Во время поездки первая леди побывала в Фонде охраны дикой природы Девида Шелдрика (DSWT) и заехала в детский дом.
Мэтт Каротенуто,
профессор африканской истории:
Это все равно, что появиться на собрании афроамериканских производителей хлопка в форме солдата Конфедерации. Исторический контекст имеет значение
Слоны, сиротки и даже колониальный шлем — тройное попадание Меланьи Трамп по стереотипам.
Melania completes the stereotype trifecta--elephants, orphans and even the pith helmet.....#FLOTUSinAfrica2018 @africasacountry @AFP @AP pic.twitter.com/TkgFb3w4yY— Matt Carotenuto (@matt_carotenuto) 5 октября 2018 г.
В ответ сама Меланья заявила, что ее надо оценивать не по нарядам, а по поступкам.