Меньше вопросов, чуть больше ответов. Что отвечал губернатор Виктор Томенко на прямой линии с жителями Алтайского края

Вечером 2 декабря губернатор Алтайского края Виктор Томенко отвечал на вопросы жителей региона в ходе прямой линии. Подобное мероприятие проходит во второй раз — ранее губернатор проводил прямую линию в ноябре 2021 года. О том, что с какими самыми важными вопросами и просьбами обращались к Виктору Томенко в этом году — в материале altapress.ru.

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Впервые прямая линия с губернатором Алтайского края прошла 23 ноября 2021 года. Это произошло вскоре после того, как президент России Владимир Путин дал поручение российским губернаторам ежегодно проводить такие мероприятия.

По сравнению с прошлым годом, активность жителей края на прямой линии упала более чем в два раза. Если в 2021 году на прямую линию поступило более 4 300 вопросов, то в этом — лишь 1 500.

Из общей массы вопросов, две трети (1075 вопросов) оказались связаны с десятью самыми популярными темами. Примечательно, что вопросы, связанные с военной спецоперации на востоке Украины и мобилизацией в этот список не попали. Все самые частые вопросы оказались связанными с уже традиционными для Алтайского края проблемами.

Так, самой животрепещущей темой с большом отрывом стал вопрос работы общественного транспорта — этим обеспокоились 265 человек. На втором месте по актуальности расположилась деятельность здравоохранения в крае — эту тему подняли 162 раза. На третьем месте оказалось ЖКХ, по работе которого у жителей возникло 130 вопросов.

Статистика , график. СС0

Также в число самых популярных вопросов вошли газ и топливо — 108 вопросов, дороги — 92 вопроса, строительство и архитектура — 78 вопросов и благоустройство — 75 вопросов.

Замкнули десятку самых популярных тем вопросы мусора, свалок и ТКО — 65 обращений, соцобслуживания и защиты — 52 вопроса, а также образования — 48 вопросов.

Прямая линия-2022 длилась немного дольше, чем в прошлом году. Если в 2021 году губернатор отвечал на вопросы 2,5 часа, то в этом году — около 2 часа 40 минут. За это время Виктор Томенко успел ответил немногим более, чем на 20 вопросов. На все остальные вопросы обещали дать ответ в зависимости от того, как именно был задан вопрос — в соцсетях или на страницах районных газет, которые в этом году также занимались сбором вопросов.

Около 600 вопросов задали жители Барнаула, 90 вопросов пришло из Бийска. Из сельских районов лидером стал Шелаболихинский район — оттуда поступило более 50 вопросов.

Под знаком СВО

Прямая линия ожидаемо началась с самой главной темы этого года — специальной военной операции, проводимой российскими войсками в Украине, объявленной из-за этого частичной мобилизации и поддержки алтайских мобилизованных. Анастасия Мурашко из поселка Степное Озеро спросила губернатора о том, какую гуманитарную помощь оказывают мобилизованным из Алтайского края.

Размещение мобилизованных из Алтайского края в Омске. Телеграм-канал уполномоченного по правам человека в АК.

Виктор Томенко заявил, что количество призванных из Алтайского края он назвать не может, поскольку эта информация носит служебный характер. Тем не менее, губернатор заявил, что речь идет о «тысячах, тысячах наших земляков». Первоначально мобилизованных отправляли на сборы в Омск, позднее — в Тотский район Оренбургской области.

По его словам, власти края не остаются в стороне. Решаются вопросы по выплатам военнослужащим, материальным обеспечением частей. Также большое внимание уделяется поддержке родственников мобилизованных.

Губернатор признал, что мобилизация в регионе проходила не так гладко, как хотелось. «Не все системы управления были готовы, чтобы быстро и четко провести мобилизацию, однако в целом все прошло без сбоев и серьезных скандалов. Но кое-где приходилось вмешиваться».

Мобилизованные продолжат подготовку до середины декабря, после чего могут отправиться в зону проведения СВО.

В учебном центре в Омске , где размещаются мобилизованные из Алтайского края. ВК «Правительство Алтайского края».

Томенко рассказал о своей поездке в Оренбургскую область. По его словам, еще не все потребности военнослужащих закрыты и до сих пор необходимое оборудование краевые власти закупают и направляют в расположение частей.

«Идут закупки, комплектуются партии материально-технических ресурсов, которые нужны, — от бензопил и сварочных аппаратов, до обмундирования, снаряжения и специальной техники», — заявил Томенко.

Дефицит кадров в медицине

Следующий вопрос губернатору задали в ходе прямого включения из Благовещенского района. Жителей волнует сложившийся дефицит кадров в медицинской сфере.

Медицина. Фото: АКЗС.

Виктор Томенко признал, что преодолеть дефицит медицинских кадров в регионе пока не удается. По его словам, нехватка врачей составляет примерно 1500 человек и еще около 900 человек — это нехватка среднего медперсонала. При этом в госучреждениях края сейчас работают 7700 врачей и примерно 20 тыс. — это средний медицинский персонал.

По оценке губернатора, с 2018 года из краевой медицины убыло 1400 врачей. Из них 70% уехали в другие регионы, 15% перешли в частную медицину, а еще 15% вышли на пенсию.

Количество молодых специалистов в крае удалось увеличить, и подвижки начались еще в 2019 году, однако пандемия притормозила процесс. Для системы здравоохранения ковид создал кризисную ситуацию, ведь все силы перенаправили на борьбу с главной опасностью для жителей края.

Ковид. Врачи. Дмитрий Лямзин.

Томенко также посетовал на межрегиональную конкуренцию.

«Конкурировать с теми регионами, что побогаче, нам тяжело» — заявил глава региона.

Также губернатор обратил внимание, что многие районные больницы не загружены, и, возможно, их следовало бы закрыть, но краевые власти стараются этого не допустить. Из-за этого происходит «размазывание» бюджетных средств, которые можно было бы направить на увеличение зарплаты алтайским медикам.

Краевые власти и депутаты АКЗС работают над тем, чтобы большинство студентов медицинского вуза перешли на целевое обучение.

Котельные и инфраструктура

На прямой линии прозвучал вопрос жительницы села Хабары. Она задала вопрос о том, когда у них построят новую котельную.

Томенко отметил, что в эту зиму будут работать в селе две старых котельных, которые отремонтировали. А со следующего отопительного сезона подключат новую модульную котельную. Старые же демонтируют.

«Положение дел по Хабарам мне известно. Реализация модульной котельной в Хабарах завершается. Ее должны были ввести вместо двух старых котельных, но они еще работают, поэтому переключать в течение зимы с одной системы на другую — нецелесообразно. Резерв новой котельной уже есть, проблем этой зимой не будет. Летом старые котельные выведут из работы, а модульную — запустят», — заявил губернатор Алтайского края.

В котельной. t. me/altaigovernment.

Руководитель ООО им. Гастелло Василий Жданов из села Мичуринское Хабарского района, обратился к губернатору с просьбой обратить внимание на социальную сферу села, а также построить дорогу до соцобъектов и к производственным участкам.

«Сложно определить, в какое село вложить первый рубль. У нас 640 сельских поселений, где несколько населенных пунктов. Куда направить средства в первую очередь? Это непростой вопрос, мы стараемся найти решения через краевые программы. Есть программа развития сельских территорий. Мы построили около 40 км дорог в рамках этой программы. Ваше предложение по поводу дороги я пообсуждаю с Минсельхозом, возможно ваша дорога уже включена в перечень тех, что отремонтируют на следующий год. Что касается других сфер, посмотрим, в какие краевые программы их можно включить», — заявил Виктор Томенко.

Также Василий Жданов пригласил губернатора посетить село Мичуринское, на что Виктор Томенко согласился.

Сироты без жилья

Многие жители пожаловались губернатору на проблему с обеспечением сирот положенным по закону жильем. Томенко признал, что проблема действительно носит острый характер.

«На сегодня в очереди на жилье как дети-сироты стоит 5800 человек. С 2013 года дома и квартиры получили только 2700 человек», — отметил глава региона.

Жилье. Окно жилого дома. pixabay.com.

Сейчас в очередь ежегодно встает от 700 до 800 человек. При этом край способен выделять только по 500 квартир. При этом предложение на рынке ограничено, подобные квартиры пользуются большим спросом.

«Мы нашли ход — предоставлять жилищные сертификаты за счет краевых средств. Начали выдавать, и увидели, что спрос большой. Люди, которые в очереди давно стоят, уже социализировались, могут взять ипотеку и добавить деньги жилищного сертификата и купить квартиру, не такую, какую государство дает, а такую, какую захочется. В этом году мы более 750 человек смогли обеспечить напрямую или сертификатами», — рассказал глава региона.

«Мертвая вода»

Жители села Пещерка из Залесовского округа пользуются водой, которая непригодна ни для питья, ни для приготовления пищи. Ей нельзя ни белье стирать, ни мыться, она пахнет канализацией. Сам вопрос был задан в видеоформате, губернатору даже показали бутылку с этой крайне грязной водой.

Также жители говорят, что все бытовые приборы выходят из-за нее из строя. При этом, воду отстоять невозможно, а фильтра хватает только на 3−4 дня. Вопрос уже пытались решить на местном уровне: прорубили скважину, поставили новую водонапорную башню. Две другие башни закольцевали, но в итоге все стало только хуже.

Прямая линия с Виктором Томенко — 2022. Скриншот YouTube-канала «Катунь24»

Это водой пользуются школы, детские сады, ФАПы. Многие жители впоследствии жалуются на проблемы печени и почек.

«Мы с главой Залесовского округа находимся в контакте. В районе готовят проектно-сметную документацию. Минстрой подготовит решение, и мы подумаем, как наилучшим образом выйти из данной ситуации.» — рассказал Томенко.

Всего в регионе сейчас 69 населенных пунктов, где требуется решить вопрос с водоснабжением. На это необходимо около 10 млрд рублей. Томенко отметил, что власти вкладывают большие средства в улучшение качества воды. В крае более 200 тыс. скважин, которые обеспечивают жителей края водой. Со временем они заиливаются, приходят в негодность. В этом году власти вложили более 1 млрд 100 млн рублей на их обновление. В 50 населенных пунктах отремонтировали водозаборы и водонапорные башни, а в следующем году эту работу Томенко обещал продолжить.

По словам губернатора, нужно стараться войти в федеральные проекты, чтобы быстрее решить этот вопрос.

Что с дорогами?

У Виктора Томенко спросили, когда закончится ремонт дороги на границе Алтайского края и Казахстана, которую недавно передали в федеральную собственность. Помимо этого, у губернатора спросили и про ситуацию с дорогами в других районах.

Дорога. Алтайский край. Настасья Коваленко

Глава региона отметил, что дорожный фонд в крае вырос до 16 млрд рублей, он удвоился по сравнению с 2018 годом. Однако, решение проблемы дорог в крае займет еще очень много времени.

«Улучшение ситуации в этой части заметно. Однако проблем так много, что заниматься мы ремонтом дорог будем много лет», — заявил Виктор Томенко.

Где газ?

Много вопросов жителей касались газификации и догазификации сел и пригородов. С подобными вопросами обратились жители Затона и Шелаболихинского района.

Виктор Томенко признал, что уровень газификации края сейчас один из самых низких в стране — всего 16,5%. Природным газом пользуются примерно 350−360 тыс. человек из 2 млн 300 тыс. жителей края.

Газификация. altairegion22.ru.

Однако, в газификацию вкладываются большие средства. Совместная программа с Газпромом принята в крае на 2021 -2025 годы. От уже существующей сети газопроводов будет проложена еще 1000 км. Ветки газопровода пойдут от Ребрихи на Славгород и на Рубцовск. В ближайшие годы газ придет в Ребрихинский, Косихинский, Топчихинский, Яровое, Славгород и другие населенные пункты.

Отдельно губернатор остановился на социальной догазификации: «если в село пришел газ, то он должен быть подведен ко всем участкам домовладений. Работа ведется, но в ней много подводных камней. Бывает, что требуется строить в селе целую систему ответвлений от одной трубы.».

«По Затону — в Барнаул газ пришел, по программе догазификации „Газпром“ должен это сделать в 2023 году. Шелаболиха у нас пока без газа, и пока в пятилетних планах ее нет. Это я должен сказать честно» — заявил Томенко.

Льготные лекарства для больных сахарным диабетом и астмой

Жители Барнаула поинтересовались, когда в аптеках будет достаточно лекарств для детей с сахарным диабетом и для взрослых с астмой.

Лекарства , таблетки. Аптека. CC0

«Потребность в препаратах большая. Санкции в 2022 году привели к сбоям поставок лекарств. Каждый третий конкурс Минздрава на выдачу лекарства провалился. Приходилось второй и третий раз выходить, кое-где были нарушены сроки. Наши врачи делают замену, но пациенты не всегда на это готовы. На сегодня вопрос с инсулином у нас закрыт: запас есть на несколько месяцев вперед. То же самое с кардиопакетом, он есть в аптеках на год вперед», — заявил губернатор.

Перебои с лекарствами Виктор Томенко объяснил скачком курса валют, а также экономическими санкциями против РФ.

Почему растут тарифы на услуги ЖКХ?

Барнаульцы и бийчане жалуются, что цены на коммуналку «взлетели», при чем рост тарифов произошел второй раз за год. При этом жители отмечают, зарплаты в крае отнюдь не московские.

Виктор Томенко ответил, что благодаря второму за год росту тарифов, следующая индексация произойдет не ранее 1 июля 2024 года.

«Это сделано, чтобы те, кто за счет этих тарифов ведет свою производственную деятельность, имели возможность вести свою экономическую деятельность и функционировать», — объяснил губернатор.

Квитанция на оплату ЖКХ. altapress.ru

Вместе с тем Томенко признал, что декабрьская индексация «стала предметом обсуждения, внимания и эмоций». При этом он добавил, что жители края могут рассчитывать на компенсационные выплаты. Как признал глава региона, власти не заинтересованы в том, чтобы тариф был слишком большой, так же, как и в том, чтобы тариф был слишком маленьким. Тариф должен быть экономически обоснованным, чтобы ресурсоснабжающие организации работали стабильно, платежи за коммунальные услуги не могут быть больше 22% от совокупного семейного дохода.

«Те, у кого 42% пенсии уходит на коммуналку, видимо, плохо знакомы с законодательством. В этой ситуации нужно идти в соцзащиту, получить субсидию. Там превышение зафиксируют, выплатят компенсацию.» — заявил глава региона.

Плохая работа общественного транспорта в Барнауле

Барнаульцы пожаловались на работу общественного транспорта. Вопросы появились к работе маршрутов № 65, 80, 29. Горожане зачастую перестают ждать автобусы и идут домой пешком.

Автобус № 53 в Барнауле. barnaul.org

Виктор Томенко заявил, что обострение случилось в транспортной сфере именно в последние недели. По его словам, это предмет особого внимания работы руководства города, а сам губернатор держит вопрос на контроле и регулярно получает отчеты.

«Транспорт работает с перегрузом и в связи с погодными условиями, и потому что нагрузка на него увеличилась. Часть автомобилистов пересели на общественный транспорт, среди пассажиров увеличилось число студентов и школьников. Мы обсуждаем возможность создания муниципальных предприятий, чтобы автобусы можно было пустить по самым проблемным маршрутам. Растут новые микрорайоны, трудно доехать до некоторых из них. Я дал поручение администрации города, продумать, где удлинить маршруты, где запустить новые направления.» — заявил губернатор.

Он отметил, что в перспективе нужно создавать новые подходы в работе общественного транспорта. Например, в некоторых городах, как Новокузнецке и Перми, есть единый перевозчик, он эффективно работает по всем направления. Работа в этом направлении уже ведется.

Интернета нет «от слова совсем»

К губернатору обратились жители села Излап Солтонского района. По словам местных жителей, там нет Интернета — раньше был в школе, но с середины октября он и там исчез. Для того, чтоб интернет в селе появился нужно проголосовать на специальном сайте — сделать это без интернета невозможно.

Интернет. Pixabay.com

«В школах не должен отсутствовать Интернет. Ситуация должна быть исправлена. Возможно, был какой-то сбой, мы обязательно уточним. У нас в крае почти 600 населенных пунктов не имеют Интернета и сотовой связи. Мы постепенно решаем эту проблему — год должно быть оснащено Интернетом и сотовой связью 40−45 населенных пунктов. Чтобы село попало в программу, за него должно проголосовать как можно больше народа — это делается для установления очередности. В таких же условиях находятся все села без интернета. К концу декабря конкурс закончится, надеюсь, что и это село попадет в программу. В наших планах при дополнительной поддержке Министерства цифрового развития на следующий год обеспечить Интернетом и сотовой связью около 100 населенных пунктов края.» — ответил Томенко.

Очень короткий блиц

Прямая линия завершилась блиц-опросом губернатора. Виктору Томенко ведущие задали всего два вопроса.

Первый вопрос — поднимется ли в следующем году размер материнского капитала в Алтайском крае? Отвечая на него, Томенко заявил, что региональная составляющая маткапитала увеличится на 18 тыс. примерно до 80 тыс. рублей, также вырастет и федеральная часть этой выплаты.

Материнский капитал. Из открытых источников.

Вторым и последним вопросом стали поездки алтайских детей на Кремлевскую елку в этом году. Также губернатора спросили, сколько детей получит губернаторские подарки. Виктор Томенко заявил, что дети поедут «не совсем на Кремлевскую елку», но все же подобное мероприятие будет и около 20 детей отправят централизованной группой в Москву. Хотя ясности поэтому по вопросу пока мало. Что касается подарков, их будет около 130 тыс. подарков. Несмотря на то, что текущая обстановка сейчас «заставляет всех быть собранными», «для ребятишек праздник должен быть», заявил Томенко.