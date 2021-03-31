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Политика

Мэр Барнаула расположился в середине рейтинга лучших градоначальников России

Глава Барнаула Вячеслав Франк попал в середину национального рейтинга мэров России, который составил ЦИК «Рейтинг» в партнерстве с Финансовым университетом при правительстве РФ.

Вячеслав Франк.
Вячеслав Франк.
Пресс-служба администрации города Барнаула.

Авторы исследовали деятельность мэров столиц регионов и крупных финансово-промышленных центров за январь-март 2021 года. Результаты получили на основании заочного анкетирования, а также опросов экспертов.

Барнаульский градоначальник расположился во второй группе рейтинга на 43 позиции из 88. Это категория «хорошистов».

Лидером списка стал столичный мэр Сергей Собянин, следом идет Ильсур Метшин (Казань) и Руслан Кухарук (Тюмень).

Ближе всех к началу рейтинга из сибирских мэров оказался Сергей Кузнецов (Новокузнецк) — 17 место и Сергей Еремин (Красноярск) — 23 место.

В хвосте остались Салман Дадаев (Махачкала), Александр Головатый (Биробиджан) и Александр Сапожников (Чита).

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