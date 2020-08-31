Мэр Барнаула создаст коллегию для обсуждения особо важных вопросов

Ранее такой совещательный орган уже работал при мэрии, но «по ряду причин перестал выполнять свои функции».
Франк решил перезапустить его работу.
«В работе коллегии как правило принимают участие руководители органов администрации города, органы МСУ, депутаты различного уровня, руководители и представители общественных объединений, учреждений и предприятий, руководители правоохранительных органов, представители предпринимательского сообщества и т.д.», — подчеркнули в мэрии.
Ранее Вячеслав Франк говорил, что коллегия должна стать каналом для получения обратной связи от жителей, быть ориентиром для главы.