Мэр Барнаула вновь обратился к жителям города и призвал к отвественности

Мэр также призвал всех отнестись к ситуации с распространением коронавируса со всей серьезностью.
«Правила, позволяющие избежать заражения, хорошо известны и очень просты: соблюдать масочный режим и социальную дистанцию в общественных местах, регулярно дезинфицировать руки, не посещать места массового пребывания людей, свести к минимуму личное общение, максимально использовать возможности дистанционных технологий», — приводятся слова Франка в обращении.
Глава краевой столицы отметил, что очень обеспокоен текущей ситуацией, поскольку за последние десять дней заболели более 600 человек.
В связи с этим в администрации было принято решение о возобновлении дезинфекции улиц, остановок, подъездов, детских площадок и придомовых территорий.