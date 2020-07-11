Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
11 июля 22°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Политика

Мэр Барнаула вновь обратился к жителям города и призвал к отвественности

Глава Барнаула Вячеслав Франк снова выступил с обращением к горожанам. Он попросил соблюдать все необходимые меры защиты, сообщается на сайте городской администрации.

Вячеслав Франк.
Вячеслав Франк.
Дмитрий Лямзин.

Мэр также призвал всех отнестись к ситуации с распространением коронавируса со всей серьезностью.

«Правила, позволяющие избежать заражения, хорошо известны и очень просты: соблюдать масочный режим и социальную дистанцию в общественных местах, регулярно дезинфицировать руки, не посещать места массового пребывания людей, свести к минимуму личное общение, максимально использовать возможности дистанционных технологий», — приводятся слова Франка в обращении.

Глава краевой столицы отметил, что очень обеспокоен текущей ситуацией, поскольку за последние десять дней заболели более 600 человек.

В связи с этим в администрации было принято решение о возобновлении дезинфекции улиц, остановок, подъездов, детских площадок и придомовых территорий.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость