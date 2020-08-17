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Политика

Мэр Новосибирска задекларировал крохотную квартирку

Глава исполнительной власти в Новосибирске, член КПРФ Анатолий Локоть опубликовал декларацию о своих доходах и имуществе за 2019 год. Глава Барнаула Вячеслав Франк пока держит паузу.

Анатолий Локоть голосует на выборах новосибирского мэра 6 апреля 2014 года.
Анатолий Локоть голосует на выборах новосибирского мэра 6 апреля 2014 года.
www.kprfnsk.ru

Мэр Новосибирска оказался не очень богатым человеком на фоне руководителей многих коммерческих структур. За 2019 год он заработал всего 3,63 млн рублей, что примерно на 10% больше, чем в 2018 году.

Также Локоть указал в декларации, что ему принадлежит квартира площадью всего 34 кв. метра. А автомобилей в семье градоначальника вообще нет.

Супруга мэра Новосибирска за 2019 год получила доход в размере 1,55 млн рублей. На нее зарегистрированы две квартиры — 105,6 кв. метров и 59,8 кв. метров.

Напомним, ранее сведения о своих доходах и имуществе раскрыл губернатор Алтайского края Виктор Томенко. За 2019 год Томенко получил доход в размере 4,264 млн рублей.

В собственности главы региона остались две квартиры площадью 113,3 и 233,9 кв. м, нежилое помещение площадью 14,1 кв. м. Однако в прошлом году в декларации значилась одна квартира в пользовании — в этом году ее нет. Теперь у семьи в пользовании появилось некое строение площадью 587,7 кв. м.

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