Мэр Новосибирска задекларировал крохотную квартирку

Мэр Новосибирска оказался не очень богатым человеком на фоне руководителей многих коммерческих структур. За 2019 год он заработал всего 3,63 млн рублей, что примерно на 10% больше, чем в 2018 году.
Также Локоть указал в декларации, что ему принадлежит квартира площадью всего 34 кв. метра. А автомобилей в семье градоначальника вообще нет.
Супруга мэра Новосибирска за 2019 год получила доход в размере 1,55 млн рублей. На нее зарегистрированы две квартиры — 105,6 кв. метров и 59,8 кв. метров.
Напомним, ранее сведения о своих доходах и имуществе раскрыл губернатор Алтайского края Виктор Томенко. За 2019 год Томенко получил доход в размере 4,264 млн рублей.
В собственности главы региона остались две квартиры площадью 113,3 и 233,9 кв. м, нежилое помещение площадью 14,1 кв. м. Однако в прошлом году в декларации значилась одна квартира в пользовании — в этом году ее нет. Теперь у семьи в пользовании появилось некое строение площадью 587,7 кв. м.