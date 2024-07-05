Мэр Орска Василий Козупица ушел в отставку

Этой весной Орск оказался полностью затоплен после прорыва дамбы из-за которой было затоплено более 7 тысяч домов.

Тогда он встречался с местными жителями, которые были недовольны его работой. Одна из женщин пристыдила мужчину за то, что его сын уехал жить в Дубаи и купил там квартиру за 33 млн рублей, пока местные жители вынуждены терпеть плохие условия. Сам мэр заявил, что его сын уехал по работе и ему там тоже несладко из-за жары.

Ущерб инфраструктуре из-за паводков составил 40 млрд рублей, восстановлению не подлежат 40% затопленных домов.

Ранее сообщалось, что более 10 тыс. жилых домов пострадало от паводка в Орске.

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