Каждый седьмой педагог на больничном. Мэры рассказали Томенко, как пандемия сказалась на их городах

22 октября губернатор Алтайского края Виктор Томенко обсудил в режиме видеоселекторной связи с главами Заринска, Новоалтайска, Рубцовска, Бийска и Барнаула текущую эпидемиологическую обстановку, сообщает официальный сайт региона. Судя по информации мэров, наиболее сложная ситуация сейчас в Барнауле — здесь на больничный ушел каждый седьмой педагог.

Барнаул

Детсады. Как сообщил глава города Вячеслав Франк, детские сады работают в обычном режиме, их посещают 58% воспитанников. Закрыты 65 групп в 45 детских садах: 8 групп по причине COVID-19, 57 групп — по причине ОРВИ.

Школы. Учебный процесс ведется в очном режиме. По причине COVID-19 переведены на удаленный режим обучения 13 классов, в связи с ОРВИ в пяти школах объявлены досрочные каникулы и в 24 классах приостановлен учебный процесс. На больничном находится 15,7% педагогов. То есть каждый седьмой.

Виктор Томенко , видеоселектор с мэрами. Altairegion22.ru

Бийск

Медицина. По словам главы Бийска Александра Студеникина, в ковидном госпитале Бийска размещено 219 человек, еще часть пациентов направляется в ЦРБ Бийского района. Дополнительные койки готовят на базе стационара Горбольницы № 2 Бийска.

Школы. По данным на 22 октября на карантин закрыты 40 классов. Из 22 тысяч учащихся — 1924 (9%) заболели ОРВИ, из них 45 — с подтвержденным диагнозом COVID-19. Болеют 136 педагогов (12%), в том числе 52 заразились коронавирусом.

Детсады. В детских садах 9 групп на карантине, COVID-19 подтвержден у 1 ребенка и 25 воспитателей.

Виктор Томенко , видеоселектор с мэрами. Altairegion22.ru

Рубцовск

Медицина. Первый замглавы Рубцовска Владимир Пьянков рассказал, что в городе работают два ковидных госпиталя — на базе Горбольницы № 3 и ЦРБ Рубцовского района 36 (41). Возникла потребность в открытии дополнительных мест.

Детсады. На карантине в настоящее время находятся две группы в двух детских садах.

Школы. По причине заболеваемости педагогов и учащихся на дистанционном обучении находятся 276 учащихся 11 классов.

Профилактика. В проведении санитарных обработок в Рубцовске принимают участие военнослужащие одной из войсковых частей. В настоящее время в городе приостановлено проведение культурно-массовых и спортивно-массовых мероприятий.

Виктор Томенко , видеоселектор с мэрами. Altairegion22.ru

Новоалтайск

Школы. По словам главы Новоалтайска Сергея Еремеева, количество заболевших ОРВИ и гриппом среди обучающихся составляет 1378 человек (10,4%), среди педагогов — 141 человек (10,2%). COVID-19 подтвержден у 7 школьников и 17 педагогов.

Профилактика. Сокращено проведение всех массовых мероприятий на срок до 30 ноября.

Заринск

Школы. По словам главы Заринска Виктора Азгалдяна, в образовательных организациях лабораторно подтвержденный диагноз COVID-19 имеют 16 человек, в том числе 10 школьников, 1 дошкольник, 3 педагога и 2 воспитателя. По контакту с заболевшим переведены на дистант шесть классов.

Детсады. Закрыта на карантин группа в детском саду.

Медицина. В городе работает ковидный госпиталь, в котором проходят лечение 137 человек. В настоящее время ведется подготовка к открытию дополнительного госпиталя на базе поликлиники в селе Сорокино.

Виктор Томенко , видеоселектор с мэрами. Altairegion22.ru

Что сказал губернатор

В связи с тем, что в крупных городах края ситуация с заболеваемостью коронавирусом остается крайне тяжелой, Виктор Томенко поручил главам городов усилить работу по двум основным направлениям в сфере профилактики распространения инфекции.