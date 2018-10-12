Мэрия Барнаула готова заплатить 7,6 млн за стирку штор, мытье окон и прочую уборку

У мэрии 16 объектов, которые нужно убирать и чистить. Подрядчик должен будет выполнить 25 видов работ.
Среди в них, в частности:
- мытье фасада зданий (1,4 тыс. кв. метров), пластиковых конструкций, окон снаружи (6,5 тыс. кв. метров) и внутри (1,7 тыс.),
- паровая чистка штор, ламбрекенов и их глажка (тут объемы работ разнятся в зависимости от их вида),
- чистка флагов и знамен (25 штук),
- чистка рулонных жалюзи (270 кв. метров), люстр (4 штук),
- уборка прилегающей территории (46,4 тыс. кв. метров),
- химчистка кожаных кресел (305 штук), чехлов (32 штук), мягкой мебели (380 штук),
- ламинирование пола и т. д.
Самый дорогой вид работ — это уборка территории (в общей сложности 4,8 млн рублей, или 13,2 тыс. в сутки). Мытье фасадов и окон — еще почти 1,5 млн рублей. Дешевле всего обойдется химчистка дорожек и ковров за 6,5 тысяч.
Аукцион состоится 29 октября.