Мэрия Барнаула готова заплатить 7,6 млн за стирку штор, мытье окон и прочую уборку

Мэрия Барнаула объявила торги на оказание клининговых услуг в 2019 году. В их числе — чистка штор, мебели, ковров, люстр и даже флагов. Власти города готовы потратить на это 7,67 млн рублей — такова начальная цена контракта. Соответствующее уведомление размещено на электронной площадке « РТС-Тендер ».

У мэрии 16 объектов, которые нужно убирать и чистить. Подрядчик должен будет выполнить 25 видов работ.

Среди в них, в частности:

мытье фасада зданий ( 1,4 тыс. кв. метров), пластиковых конструкций , окон снаружи ( 6,5 тыс. кв. метров) и внутри ( 1,7 тыс.),

1,4 тыс. кв. метров), пластиковых конструкций окон снаружи 6,5 тыс. кв. метров) и внутри 1,7 тыс.), паровая чистка штор , ламбрекенов и их глажка ( тут объемы работ разнятся в зависимости от их вида),

ламбрекенов и их глажка тут объемы работ разнятся в зависимости от их вида), чистка флагов и знамен ( 25 штук),

25 штук), чистка рулонных жалюзи ( 270 кв. метров), люстр ( 4 штук),

270 кв. метров), люстр 4 штук), уборка прилегающей территории ( 46,4 тыс. кв. метров),

46,4 тыс. кв. метров), химчистка кожаных кресел ( 305 штук), чехлов ( 32 штук), мягкой мебели ( 380 штук),

305 штук), чехлов 32 штук), мягкой мебели 380 штук), ламинирование пола и т. д.

Самый дорогой вид работ — это уборка территории (в общей сложности 4,8 млн рублей, или 13,2 тыс. в сутки). Мытье фасадов и окон — еще почти 1,5 млн рублей. Дешевле всего обойдется химчистка дорожек и ковров за 6,5 тысяч.

Аукцион состоится 29 октября.