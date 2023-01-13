Мэрия: какие проекты и сколько средств в 2023 году помогут сделать Барнаул лучше

В 2023 году Барнаул участвует в четырех национальных и пяти региональных проектах, а также индивидуальной программе социально-экономического развития края и инфраструктурных проектах за счет бюджетных кредитов. В администрации города обсудили фронт работ и озвучили, сколько средств на них предусмотрено.

7,33 млрд рублей предусмотрено на реализацию вышеперечисленных проектов.

63 двора планирует благоустроить комитет ЖКХ в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Также будет продолжена работа по переселению барнаульцев из аварийного жилищного фонда.

Почти 2,6 млрд рублей предусмотрено на проекты и программы, в которых принимает участие комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города.

Это нацпроекты «Жилье и городская среда», «Безопасные качественные дороги», региональные проекты «Дорожная сеть», «Пассажирский транспорт», два инфраструктурных проекта за счет бюджетных кредитов, индивидуальная программа социально-экономического развития Алтайского края.

Так, в 2023 году в Барнауле займутся благоустройством парка «Центральный» и продолжат восстанавливать парки «Юбилейный» и «Изумрудный». Все благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда».

Рабочее совещание Администрации города Барнаула. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула

387,2 млн рублей выделят на оснащение и ремонт образовательных организаций по нацпроектам «Демография», «Образование» и региональным проектам «Современная школа», «Спорт — норма жизни». А на строительство учреждений образования в 2023—2025 годах направят более 1,9 млрд рублей.

1,7 млрд рублей получит комитет по энергоресурсам и газификации города на выполнение нацпроекта «Жилье и городская среда» и трех инфраструктурных проектов за счет бюджетных кредитов, а также индивидуальной программы социально-экономического развития Алтайского края.

Так, например, завершат реконструкцию артезианского водозабора в микрорайоне «Спутник», на ул. Декоративная, 51 г, и в поселке Казенная Заимка, на ул. Соколиная, 55. А также строительство насосной станции 3-го подъема на ул. Звездная, 30 в «Спутнике».

Кроме того, Барнаул участвует в трех региональных проектах без привлечения бюджетных средств. Это «Успех каждого ребенка», «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» и «Цифровая образовательная среда», уточнила председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной политике города Ольга Шернина.

Все эти меры в конечном счете должны привести к повышению привлекательности города для жизни.

Вячеслав Франк,

глава города:

— Результатом своевременного и качественного исполнения нацпроектов, федеральных и региональных программ станет повышение качества жизни наших горожан. Необходимо контролировать реализацию объектов в установленные сроки, сформировать «дорожные карты» по каждому проекту.

Рабочее совещание Администрации города Барнаула. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула

В рабочем совещании также поучаствовали председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич, заместители главы администрации города Сергей Рябчун, Андрей Федоров, Сергей Пашковский, Антон Шеломенцев и руководители профильных комитетов.