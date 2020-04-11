Мэрия Омска призвала в видео голосовать за поправки в Конституцию, чтобы победить эпидемии

Администрация Омска опубликовала видеоролик, в котором рассказала о скорой победе над коронавирусом Covid-19 и другими эпидемиями. Для этого, по мнению мэрии, омичам нужно проголосовать за поправки в Конституцию.

Больше часть ролика посвящена распространению коронавируса. Авторы утверждают, что «коронавирус скоро исчезнет безвозвратно», но задаются вопросом — будет ли эта эпидемия последней.

«Какие еще вирусы могут прийти к нам из Китая, Индии или Европы?» — тревожно спрашивают авторы ролика.

Для борьбы с эпидемиями врачам нужно современное оборудование, которое обещано в одной из поправок в Конституцию — тут же выясняется.

«Наши врачи должны справляться с любой новой заразой. Для этого им нужны новые больницы, современное медоборудование и научные исследования. Мы дадим им все это. Жители России решат на голосовании, поддержать ли эту поправку. Тогда нам никакой вирус будет не страшен», — утверждается в ролике.

Президент РФ Владимир Путин 25 марта выступил с обращением к нации из-за пандемии коронавируса и объявил о нерабочих днях и переносе голосования по поправкам в Конституцию на неопределенный срок, пишет polit.ru.

Комментаторы моментально отреагировали: «Скажите, а можно сразу переболеть, чтоб больше не мучатся, от ваших действий? Потому что сейчас Конституцию РФ нарушают самоизоляцией, и она не работает, а вы предлогаете поправки?», «Ребята, что стесняться — бабахайте уже ролик, что от вирусов нас спасет только несменяемый президент Путин и обнуление его сроков», «Напомните, каким образом нынешняя конституция мешает строить больницы, закупать современное медицинское оборудование, и проводить научные исследования?», «А нафига тогда вы все нужны, если нормальные больницы можете строить после каких-то там поправок?»