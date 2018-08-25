Меркель через бинокль осмотрела российскую военную базу

Канцлер Германии Ангела Меркель посетила грузинское село Одзиси на границе с Южной Осетией. Там она осмотрела в бинокль российскую военную базу, которая находится в нескольких сотнях метров от села, сообщил журнал Bild.

Канцлер посетила Грузию, чтобы обсудить двусторонние отношения. На встрече со студентами Тбилисского университета Меркель высказалась относительно будущего членства республики в ЕС и затронула тему российско-грузинского конфликта 2008 года.

На официальном ужине выступил грузинский ансамбль, который исполнил любимую песню канцлера о моряках. Меркель подпевала исполнителям. Премьер Грузии Мамука Бахтадзе подарил политику картину 17-го века, которая пропала во время Второй мировой войны из Дрезденской галереи, сообщает «Российская газета».