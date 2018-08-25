Читайте нас в соцсетях
25 августа
Новости
Вся лента
Политика
116

Меркель через бинокль осмотрела российскую военную базу

Канцлер Германии Ангела Меркель посетила грузинское село Одзиси на границе с Южной Осетией. Там она осмотрела в бинокль российскую военную базу, которая находится в нескольких сотнях метров от села, сообщил журнал Bild.

Ангела Меркель.
Ангела Меркель.
kremlin.ru

Канцлер посетила Грузию, чтобы обсудить двусторонние отношения. На встрече со студентами Тбилисского университета Меркель высказалась относительно будущего членства республики в ЕС и затронула тему российско-грузинского конфликта 2008 года.

На официальном ужине выступил грузинский ансамбль, который исполнил любимую песню канцлера о моряках. Меркель подпевала исполнителям. Премьер Грузии Мамука Бахтадзе подарил политику картину 17-го века, которая пропала во время Второй мировой войны из Дрезденской галереи, сообщает «Российская газета».

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление
Афиша
PDA
Email подписка