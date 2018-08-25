Читайте нас в соцсетях
25 августа
Новости
Вся лента
Жизнь
71

Google включил Чикатило в список «выдающихся выпускников» РГУ

Поисковик Google назвал серийного убийцу Андрея Чикатило «выдающимся выпускником» Ростовского государственного университета. На это обратили внимание участники одного из сообществ «ВКонтакте».

Google, MacBook.
Google, MacBook.
СС0

При запросе «Ростовский государственный университет» Google выдает информацию об учебном заведении и его выдающихся выпускниках. В их списке оказались писатель Александр Солженицын, ​советский математик и кибернетик Виктор Глушков, а также ​маньяк Чикатило.

Чикатило учился в РГУ на заочном отделении филологического факультета. Он окончил вуз в 1970 году по специальности «русский язык и литература». Через 8 лет он совершил свое первое убийство. Позже его осудили за 53 доказанных убийства и расстреляли в 1994 году.

В пресс-службе вуза сообщил ТАСС, что направили в Goоgle жалобу с просьбой исключить серийного убийцу из списка.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление
Афиша
PDA
Email подписка