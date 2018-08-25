Google включил Чикатило в список «выдающихся выпускников» РГУ

Поисковик Google назвал серийного убийцу Андрея Чикатило «выдающимся выпускником» Ростовского государственного университета. На это обратили внимание участники одного из сообществ «ВКонтакте».

При запросе «Ростовский государственный университет» Google выдает информацию об учебном заведении и его выдающихся выпускниках. В их списке оказались писатель Александр Солженицын, ​советский математик и кибернетик Виктор Глушков, а также ​маньяк Чикатило.

Чикатило учился в РГУ на заочном отделении филологического факультета. Он окончил вуз в 1970 году по специальности «русский язык и литература». Через 8 лет он совершил свое первое убийство. Позже его осудили за 53 доказанных убийства и расстреляли в 1994 году.

В пресс-службе вуза сообщил ТАСС, что направили в Goоgle жалобу с просьбой исключить серийного убийцу из списка.