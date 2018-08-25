Google включил Чикатило в список «выдающихся выпускников» РГУ

При запросе «Ростовский государственный университет» Google выдает информацию об учебном заведении и его выдающихся выпускниках. В их списке оказались писатель Александр Солженицын, советский математик и кибернетик Виктор Глушков, а также маньяк Чикатило.
Чикатило учился в РГУ на заочном отделении филологического факультета. Он окончил вуз в 1970 году по специальности «русский язык и литература». Через 8 лет он совершил свое первое убийство. Позже его осудили за 53 доказанных убийства и расстреляли в 1994 году.
В пресс-службе вуза сообщил ТАСС, что направили в Goоgle жалобу с просьбой исключить серийного убийцу из списка.