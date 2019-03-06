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Политика

«Местные все в шоке». Машины с мигалками российского премьера заблокировали центр Люксембурга

Блогер Рустем Адагамов сообщил в твиттере, что кортеж Дмитрия Медведева вечером 5 марта перекрыл движение в центре Люксембурга, где премьер-министр России находится с официальным визитом. По словам Адагамова, премьер в этот момент ужинал в ресторане Masconi, рассказал «Дождь».

Кортеж премьер-министра России парализовал центр Люксембурга.
Кортеж премьер-министра России парализовал центр Люксембурга.
TVrain

Медведев приехал с официальным визитом в Люксембург 5 марта. И Рустам Адагамов написал в Twitter, что вечером была «целая вереница автомобилей, перекрыт весь район, даже пожарных привезли». Видео ему прислал ему знакомый, который живет в герцогстве. «Говорит, местные все в шоке, никогда такого не видели», — написал блогер.

После того, как ужин закончился, премьер уехал, и вся кавалькада уехала, освободив улицу. «Местные жители смеются», — говорили в комментариях к твиту.

Другие комментаторы напомнили, что центр там маленький и тесный. А кое-кто вспомнил о Москве: «Люксмебуржцы теперь неожиданно попробовали, что такое центр Москвы, когда кортеж едет».

По сведениям РИА Новости, Дмитрий Медведев провел переговоры с премьером Люксембурга Ксавье Беттелем. Это первый визит Медведева в герцогство.

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