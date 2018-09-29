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Место для дискуссии. Председатель Госдумы ответил на жалобы коллеги-депутата о нехватке зарплаты

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя жалобы его коллеги по Госдумы Веры Ганзя на нехватку депутатской зарплаты в 380 тыс. рублей («одни долги по кредитной карте»), посоветовал ей добиваться включения вопросов избирателей в госпрограммы и нацпроекты. А вот к оплате депутатам представительских расходов, на отсутствие которых посетовала Ганзя, он отнесся отрицательно.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
duma.gov.ru

Вера Ганзя из фракции КПРФ посетовала, что ее зарплата депутата составляет «где-то 380 тысяч рублей». Но от этих денег у неё не остаётся ничего, так как представительские расходы депутатам не оплачивают, а она тратит много денег на помочь людям.

Жалобы депутата, чья зарплата приближается к полмиллиона (при средней зарплате в стране около 40 тыс.), вызвала резкую реакцию.

Официальную точку зрения председателя Госдумы Вячеслава Володина на этот счет приводит сайт Государственной Думы РФ. Он заявил, что «главная задача депутата — находить системные решения проблем избирателей».

Принимая федеральные законы, надо контролировать их исполнение, ставить перед органами власти вопросы, требующие решения, которые волнуют граждан. И реализовывать наказы, которые были получены от избирателей в ходе выборной кампании, отстаивать интересы людей, сказал спикер.

Он сказал, что депутат может инициировать благотворительные и инвестиционные проекты. А вот предложения выделить на деятельность депутата специальные фонды или оплачивать ему представительские расходы противоречит статусу депутата и несет опасность коррупции. Желание помочь

Вячеслав Володин,
председатель Госдумы РФ:

Что касается решения точечных проблем, проблем отдельного поселка или города, то для этих целей есть государственные программы, национальные проекты. Депутат должен добиваться того, чтобы в них были включены вопросы, в решении которых заинтересованы наши избиратели. Это и развитие села, и ремонт дорог, и развитие медицины, строительство школ и инфраструктуры, и ряд других важных вопросов.

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