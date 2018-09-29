Место для дискуссии. Председатель Госдумы ответил на жалобы коллеги-депутата о нехватке зарплаты

Вера Ганзя из фракции КПРФ посетовала, что ее зарплата депутата составляет «где-то 380 тысяч рублей». Но от этих денег у неё не остаётся ничего, так как представительские расходы депутатам не оплачивают, а она тратит много денег на помочь людям.
Жалобы депутата, чья зарплата приближается к полмиллиона (при средней зарплате в стране около 40 тыс.), вызвала резкую реакцию.
Официальную точку зрения председателя Госдумы Вячеслава Володина на этот счет приводит сайт Государственной Думы РФ. Он заявил, что «главная задача депутата — находить системные решения проблем избирателей».
Принимая федеральные законы, надо контролировать их исполнение, ставить перед органами власти вопросы, требующие решения, которые волнуют граждан. И реализовывать наказы, которые были получены от избирателей в ходе выборной кампании, отстаивать интересы людей, сказал спикер.
Он сказал, что депутат может инициировать благотворительные и инвестиционные проекты. А вот предложения выделить на деятельность депутата специальные фонды или оплачивать ему представительские расходы противоречит статусу депутата и несет опасность коррупции. Желание помочь
Вячеслав Володин,
председатель Госдумы РФ:
Что касается решения точечных проблем, проблем отдельного поселка или города, то для этих целей есть государственные программы, национальные проекты. Депутат должен добиваться того, чтобы в них были включены вопросы, в решении которых заинтересованы наши избиратели. Это и развитие села, и ремонт дорог, и развитие медицины, строительство школ и инфраструктуры, и ряд других важных вопросов.