Место для дискуссии. Председатель Госдумы ответил на жалобы коллеги-депутата о нехватке зарплаты

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя жалобы его коллеги по Госдумы Веры Ганзя на нехватку депутатской зарплаты в 380 тыс. рублей («одни долги по кредитной карте»), посоветовал ей добиваться включения вопросов избирателей в госпрограммы и нацпроекты. А вот к оплате депутатам представительских расходов, на отсутствие которых посетовала Ганзя, он отнесся отрицательно.

Вера Ганзя из фракции КПРФ посетовала, что ее зарплата депутата составляет «где-то 380 тысяч рублей». Но от этих денег у неё не остаётся ничего, так как представительские расходы депутатам не оплачивают, а она тратит много денег на помочь людям.

Жалобы депутата, чья зарплата приближается к полмиллиона (при средней зарплате в стране около 40 тыс.), вызвала резкую реакцию.

Официальную точку зрения председателя Госдумы Вячеслава Володина на этот счет приводит сайт Государственной Думы РФ. Он заявил, что «главная задача депутата — находить системные решения проблем избирателей».

Принимая федеральные законы, надо контролировать их исполнение, ставить перед органами власти вопросы, требующие решения, которые волнуют граждан. И реализовывать наказы, которые были получены от избирателей в ходе выборной кампании, отстаивать интересы людей, сказал спикер.

Он сказал, что депутат может инициировать благотворительные и инвестиционные проекты. А вот предложения выделить на деятельность депутата специальные фонды или оплачивать ему представительские расходы противоречит статусу депутата и несет опасность коррупции. Желание помочь

Вячеслав Володин,

председатель Госдумы РФ: