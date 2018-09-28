«Одни долги по кредитной карте». Депутат Госдумы пожаловалась на маленькую зарплату

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Вера Ганзя рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва», что сейчас зарплата депутата составляет «наверное, где-то 380 тысяч рублей». По её словам, от этих денег у неё не остаётся ничего.

«Так как представительских расходов нет, то от этой зарплаты не остаётся ничего, одни долги по кредитной карте. По крайней мере, это у меня, — сказала депутат и добавила, что тем её коллегам, у которых есть другие доходы, проще, и они не обращают внимания на размер зарплаты. «А у тех, у кого их нет, ну, приходится вот так».

При этом Ганзя объяснила, куда уходят эти деньги. «Вот региональная неделя. Я пошла в детский дом. Просто так пошла или как? Не просто так. У меня просят пылесосы, у меня просят то, другое, третье. Я всё покупаю. Плюс партия. Вот и всё».

Ольга Ганзя уже не в первый раз жалуется на условия работы в Госдуме. В декабре 2016 года она выразила недовольство из-за переработки, заявив, что при таком графике можно потерять здоровье «при том, что надо еще успеть покормить мужей».

Напомним, на днях депутат Госдумы Николай Валуев призвал кузбасскую пенсионерку не стыдиться бедности, процитировав Василия Шукшина: «Бедным быть не стыдно, стыдно быть дешёвым». Его заявление вызвало широкий общественный резонанс.