Зарабатывающий миллионы единоросс Валуев сказал пенсионерке, что бедным быть не стыдно

Словами Василия Шукшина ответил депутат Госдумы Николай Валуев кузбасской пенсионерке, которая пожаловалась народному избраннику на бедность. Валуев рассказал пожилой женщине о дешевых людях, сообщает Ura.ru.

Беседа между сибирячкой и бывшим боксером прошла во время общения депутата с россиянам на сайте «Интерскол».

Алевтина Макарова из Ленинск-Кузнецкого написала Валуеву, что ей «неприятно и даже стыдно жить бедной в богатой России».

Заработавший за прошлых год 10 миллионов рублей Николай Валуев тут же согласился с пенсионеркой. Но при этом заметил, что можно долго рассуждать по этому поводу. И в конце он привел слова нашего земляка, писателя Василия Шукшина:

— Бедным быть не стыдно, стыдно быть дешевым.

После этой цитаты Валуев тут же предложил женщине не принимать сказанное на свой счет, поскольку эта фраза была рассуждением.

Напомним, что 27 сентября Госдума в третьем чтении приняла изменения в пенсионной системе, согласно которым мужчины будут уходить на пенсию не в 65, а женщины в 60 лет вместо 60 и 55, как раньше. Валуев вместе со своей фракцией голосовал за это решение.