В третьем чтении Госдума приняла закон о повышении пенсионного возраста

Накануне, 26 сентября Госдума рассмотрела во втором чтении законопроект о повышении пенсионного возраста и единогласно одобрила поправки к пенсионной реформе, предложенные президентом РФ Владимиром Путиным.

В июне правительство предложило увеличить его с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Но 29 августа Владимир Путин сделал заявление об изменении пенсионной реформы. По его словам, проявление нерешительности в данном вопросе может поставить под угрозу стабильность общества и безопасность России.

Путин предложил несколько мер, которые позволят максимально смягчить принимаемые решения. Пенсионный возраст для женщин, по мнению президента, не должен повышаться больше, чем для мужчин. «Поэтому считаю необходимым уменьшить предлагаемое законопроектом повышение пенсионного возраста для женщин с 8 до 5 лет», — заявил глава государства. Таким образом женщинам придется уходить на пенсию не в 63 года, а в 60 лет.