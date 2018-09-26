В едином порыве: Госдума приняла поправки Путина к пенсионной реформе

Поправки Путина представил председатель профильного комитета по труду и социальной политике и депутат от ЛДПР Ярослав Нилов. Все присутствующие на заседании депутаты проголосовали за них единогласно (385 человек). Воздержавшихся и голосов «против» не было, пишут «Ведомости».

Зампред Госдумы Сергей Неверов заявил, что выработан «тот вариант, который наиболее устраивает сегодня всех».

«И президентские поправки, которые сегодня без исключения поддержаны всеми политическими партиями говорят о том, что законопроект, который направлен в первую очередь на повышение благосостояния наших пенсионеров, будет поддержан Госдумой», — заявил Неверов.

Всего ко второму чтению набралось 324 поправки к законопроекту о пенсионной реформе, в том числе девять — президентские.

26 сентября Госдума рассматривает во втором чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. В июне правительство предложило увеличить его с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Но 29 августа Владимир Путин сделал заявление об изменении пенсионной реформы. По его словам, проявление нерешительности в данном вопросе может поставить под угрозу стабильность общества и безопасность России.

Путин предложил несколько мер, которые позволят максимально смягчить принимаемые решения. Пенсионный возраст для женщин, по мнению президента, не должен повышаться больше, чем для мужчин. «Поэтому считаю необходимым уменьшить предлагаемое законопроектом повышение пенсионного возраста для женщин с 8 до 5 лет», — заявил глава государства. Таким образом женщинам придется уходить на пенсию не в 63 года, а в 60 лет.