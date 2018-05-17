Появилось видео плачущей в Госдуме Голиковой, которую освободили от должности

Решение об увольнении Татьяны Голиковой с поста председателям Счетной палаты думцы приняли единогласно. Представление об отставке Голиковой внес премьер-министр Дмитрий Медведев, который предложил ей место своего зама по социальным вопросам.

Выступив перед депутатами, экс-глава Счетной палаты заплакала на словах: "Сложно говорить. Завершая, хочу сказать, что я благодарна аудиторам, коллективу Счётной палаты".

Когда Голикова пошла с трибуны зал провожал ее аплодисментами.

Ожидается, что кандидатуры на пост нового главы Счётной палаты будут представлены фракциями Госдумы сегодня. "Единая Россия" ранее выступила за назначение на эту должность Алексея Кудрина.