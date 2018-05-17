Появилось видео плачущей в Госдуме Голиковой, которую освободили от должности

17 мая в Госдуме досрочно освободили Татьяну Голикову от должности руководителя Счетной Палаты, пишет Life. Выступавшая перед депутатами Голикова расплакалась прямо за трибуной.
Решение об увольнении Татьяны Голиковой с поста председателям Счетной палаты думцы приняли единогласно. Представление об отставке Голиковой внес премьер-министр Дмитрий Медведев, который предложил ей место своего зама по социальным вопросам.
Выступив перед депутатами, экс-глава Счетной палаты заплакала на словах: "Сложно говорить. Завершая, хочу сказать, что я благодарна аудиторам, коллективу Счётной палаты".
Когда Голикова пошла с трибуны зал провожал ее аплодисментами.
Ожидается, что кандидатуры на пост нового главы Счётной палаты будут представлены фракциями Госдумы сегодня. "Единая Россия" ранее выступила за назначение на эту должность Алексея Кудрина.
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