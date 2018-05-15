Дедлайн приближается: СМИ назвали министров, сохраняющих свои посты в правительстве

Два источника в подведомственных Минкульту учреждениях утверждают, что кандидатуру Мединского отстаивала вице-премьер Ольга Голодец, которую премьер-министр Дмитрий Медведев назначил курировать культуру и спорт.

Источник РБК в правительстве подтвердил, что у Голодец и Мединского отсутствует недопонимание в работе, и в целом главой Минкульта "довольны".

В российском парламенте утверждают, что свой пост сохранит и глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, занимающий это место с 2004 года.

Мединский и Шойгу возглавили Минкульт и Минобороны в 2012 году, пишет polit.ru.

Премьер-министр Дмитрий Медведев на прошлой неделе озвучил планы по своим замам: первым вице-премьером должен стать Антон Силуанов (будет курировать финансово-экономический блок), а вице-премьерами Татьяна Голикова (соцблок), Алексей Гордеев (АПК), Дмитрий Козак (промышленность и энергетика), Виталий Мутко (строительство), Юрий Борисов (ОПК), Ольга Голодец (культура и спорт), Максим Акимов (цифровая экономика, транспорт и связь) и Константин Чуйченко (как руководитель аппарата), сообщает РИА Новости.

В Кремле не исключили представления Путину 15 мая состава нового правительства, сообщает "Интерфакс".

Госдума утвердила Медведева премьер-министром 8 мая. Согласно Конституции РФ, премьер должен в недельный срок после своего назначения представить президенту предложения о составе кабмина. Этот срок истекает 15 мая.